Batman'daki bu okuldan mezun olanlar doktor, avukat ve öğretmen oluyor! Son 20 yılda yüzlerce kişi meslek sahibi oldu

Kayıklı köyü muhtarı Müslüm Bulat, AA muhabirine, bugün 30 haneli ve yaklaşık 120 nüfusa sahip olan köyden ayrılan ailelerin başta Siirt olmak üzere Batman merkez ve çevre illerde yaşamını sürdürdüğünü söyledi.Geçmişte köyde eğitim imkanları kısıtlı olduğu için herkesin çocuğunu Siirt'teki yatılı okullara gönderdiğini ifade eden Bulat, "Öğrencilerimiz eskiden yatılı okuyordu. Şu anda bazılarının hem il merkezi hem de köyde evleri var. Çocuklarımız okumayı seviyor. Çok güzel bir şey. Doktor çıkıyor, avukat çıkıyor. Çok öğretmen ve hemşire var. Onlarla gurur duyuyoruz. Şimdiki çocuklar da ağabeylerini, ablalarını örnek alacak inşallah." dedi.