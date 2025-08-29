Batman'da dosya sayısı 2O bini aştı! 'Kiralık hesap' tuzağına dikkat!

2

Çakan, “Bu dolandırıcılık yöntemi, son birkaç yılın önemli problemlerinden biri ve ne yazık ki hem bölgede hem de Batman'da çok yoğun karşılaştığımız, gençlerin mağduriyetine yol açan bir durumdur. Sayı olarak bildiğimiz kadarıyla bölgede en çok sayının olduğu şehir; Batman. Yaklaşık 20 bine yakın bir dosyadan söz ediyoruz. Peki, bu olay nasıl oluyor? Özellikle lise bitimindeki gençler hedef olarak seçiliyor. Ya dershane öğrencileri ya da üniversiteye hazırlanan gençler hedef alınıyor. Çoğu zaman ‘birkaç kart veya hesap çıkart, biz karşılığında sana cüzi bir ücret ödeyelim. Merak etme, sana bir şey olmayacak’ denilerek ikna ediliyor. Gençler de ‘sonuçta kartı çıkartıp veriyorum ya da hesap çıkartıp veriyorum. Ben kimseyi dolandırmıyorum. Kimse hakkında işlem yapmıyorum. Dolayısıyla benim açımdan bir sıkıntı olmayacak’ diye düşünüyor ve bu kartları dolandırıcılara veriyor diye konuştu.