Batman'da çiftçilerin yoğun mesaisi başladı! Günün ilk ışıklarıyla tarlalara akın ettiler

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Bağ ve bahçelerde hummalı bir şekilde çalışan köylüler, yeni sezonun bereketli geçmesi için günün ilk ışıklarıyla birlikte mesaiye başlıyor. Toprağın havalandırılması, ağaçların budanması ve ilaçlama işlemlerinin eş zamanlı yürütüldüğü Gercüş köyleri, hem üretimin canlılığını hem de baharın tüm renklerini bir arada barındırıyor.