Batman'da bölgenin en önemli değerlerinden biri olan mezrone üzümü için tarihi adım!

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''Bugün mezrone üzüm üretiminin çok yoğun yapıldığı Bağlıca köyündeyiz. Çiftçilerimizle bir kooperatifin ilk adımını atmak üzere bir araya geldik. Tek başımıza baş edemediğimiz meseleleri kooperatif çatısı altında daha güçlü ve verimli şekilde çözeceğiz. Geliştirmek istediğimiz model, sadece çiftçinin kurduğu değil, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bizim de öncülük ettiğimiz, teknik destek sunduğumuz bir yapı olacak.