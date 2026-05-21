Batman'da acı ölüm! Asansörde mahsur kalanları kurtarmak isterken boşluğa düştü
21.05.2026 - 13:22Güncellenme Tarihi:
Batman'da, 14 katlı apartmanın 6’ncı katında, asansörde mahsur kalan 1'i çocuk 2 kişiyi kurtarmak isteyen Ziya Baltaş (67), asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
1
2
Durumu fark edip yardıma koşan binada yaşayanlardan Ziya Baltaş, mahsur kalanları kurtarmak isterken dengesini kaybedip boşluğa düştü. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3
Sağlık görevlilerinin kontrolünde Baltaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Baltaş’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Asansörde mahsur kalan 2 kişi ise ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.