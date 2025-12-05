Batman'da 5 bin yıllık tarih turizme açılıyor: Hasankeyf'te insan eliyle oyulmuş 10 mağara ziyarete açılıyor

5

Mağaralarımız 5 bin yıllık bir tarihe sahip ve insan eliyle oluşturulmuş mağaralar. Tamamen kurulların izinlerine tabii olarak ve dokularına bir zarar vermeden turizme kazandırmış olacağız. Restorasyon sonrasında bu mağaralarda o günün şartlarında bir oturma düzeni, günlük kullanım ihtiyaçlarını ve o gün nasıl bir yaşam koşulu varsa bugün de aynı yaşam koşulu oluşturularak gelen ziyaretçilerimizin o günü bir şekilde anmış olması sağlanacak.