Batı Karadeniz'in saklı cenneti: Antik kentler, Şelaleler ve UNESCO kaleleriyle dört mevsim keşif rotası!

Akçakoca ve köyleri, sivil mimarinin güzel örneklerine sahip. Yaklaşık 150-200 yıllık geçmişi olan Akçakoca tarihi evleri, inşa edildikleri dönemlere göre farklı mimari özellikler taşıyor.



Tarihi evlerin çoğu, Akçakoca'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yukarı Mahallesi'nde bulunuyor. 160 tarihi evin tescillendiği mahallede, evlerin en büyüğü ve en popüler olanı ise 28 odadan oluşan Mehmet Arif Bey Konağı.



Yukarı Mahalle'de tarihi evler arasında kurulan Akçakoca Yöresel Çarşısı'nda ise yerel üreticiler ve kadın kooperatifleri tarafından hazırlanan ürünler ziyaretçilere sunuluyor. El yapımı ahşap eşyalar, yöresel dokumalar, seramik süs eşyaları ve Karadeniz'in karakteristik lezzetlerinden mancarlı pide, melengücceği tatlısı, fındık ezmesi, kestane balı ve reçel çeşitleri, çarşının ilgi gören ürünleri arasında yer alıyor.