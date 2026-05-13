Batı Karadeniz’de turizm için tarihi adım! Birliğin adı değişti: Bölgedeki illerin kalkınmasının lokomotifi olabilir
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, başkanlığını yürüttüğü Batı Karadeniz Kalkınma Birliği’nin (BAKAB) Karabük’te gerçekleştirilen olağan meclis toplantısına katıldı. Birlik başkanlığına yeniden seçilen Özlü’nün, birliğin adının "Batı Karadeniz Turizm Birliği" şeklinde düzeltilmesi teklifi kabul edildi. Özlü, bu yeni anlayış ve birlik sayesinde turizm gelirlerinin katlanarak artacağına inandığını vurguladı.
Başkan Faruk Özlü’nün girişimleriyle Batı Karadeniz’de bölgesel turizm kalkınması için önemli bir adım atıldı. Batı Karadeniz Kalkınma Birliği’nde tüzük değişikliğine gidilerek, birliğin adının Batı Karadeniz Turizm Birliği olarak düzeltilmesi kabul edildi. Ayrıca Batı Karadeniz Bölgesel Turizm Master Planı hazırlanması kararlaştırıldı.
Faruk Özlü’nün başkanlık ettiği Batı Karadeniz Kalkınma Birliği’nin (BAKAB) olağan meclis toplantısı Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ev sahipliğinde Karabük’te gerçekleştirildi.
Başkan Özlü başkanlığındaki toplantıya, Karabük Valisi Oktay Çağatay’ın yanı sıra birlik üyesi yerel yönetimlerin yetkilileri katılım sağladı. Yapılan seçimde, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yeniden birlik başkanı seçildi.
Özlü "Turizm tüm bu illerin kalkınmasının lokomotifi olabilir"
Başkan Özlü, Batı Karadeniz Bölgesi’nin ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin bir arada bulunduğu, son derece müstesna bir coğrafi alan olduğunu vurguladı. "Bizler yaşadığımız bu güzel coğrafyanın kıymetini bilmek ve ona göre politikalar üretmek durumundayız" diyen Başkan Özlü, Batı Karadeniz’in bütünsel bir bakış açısıyla, bütünsel bir planlamayla ve birbirini tamamlayan, bütünsel projelerle değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Batı Karadeniz’in bir bütün olarak birbirini tamamlayan ve birbirini güzelleştiren büyük bir potansiyeli barındırdığına dikkat çeken Özlü, "Bu nedenle; birlikten güç doğar gerçeğiyle hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Batı Karadeniz’de yer alan tüm iller; Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Bolu ve bu illere bağlı ilçelerin; yüksek turizm potansiyelini tüm Türkiye’ye tanıtmamız gerekiyor.
Şuna inanıyorum ki; turizm tüm bu illerin kalkınmasının lokomotifi olabilir. Günümüz dünyasında artık ülkelerden çok şehirler yarışıyor. Her şehir; kendi potansiyelini artırmak için elinden geleni yapıyor. Birbirine komşu şehirler, kendi aralarında iş birliği yapıyor. Bizler de Batı Karadeniz şehirleri olarak bu süreçte yerimizi almalıyız" şeklinde konuştu.
"Tanıtım atağımız meyvelerini vermeye başladı"
Düzce Belediyesi olarak, Düzce’yi turizm, kültür ve gastronomi alanında geleceğe hazırlamak için yaptıkları çalışmalardan söz ederek konuşmasını sürdüren Başkan Özlü, "Yaylalarımızı, ırmaklarımızı, şelalelerimizi, göllerimizi, mağaralarımızı, antik şehrimizi, yemek kültürümüzü tüm Türkiye’ye tanıtmak için çok sayıda proje ürettik.
Bizim bu tanıtım atağımız meyvelerini vermeye başladı. Batı Karadeniz’in en büyük antik kenti olan Konuralp Antik Kentindeki kazıları tamamladık, restorasyon çalışmalarına başlıyoruz. 6 adet uluslararası otel zinciri Düzce’de otel yatırımına başladı. Batı Karadeniz’in en büyük AVM’si, çok yakında hizmete açılacak. Biz istiyoruz ki; şehrimizde aldığımız bu büyük mesafeyi tüm Batı Karadeniz’de hep birlikte kat edelim" ifadelerini kullandı.
"Bu güzel coğrafyayı, Batı Karadeniz turizm destinasyonuna çevirebiliriz"
İlk etapta Batı Karadeniz Bölgesel Turizm Master Planı’nın hazırlanması gerektiğini, bunun için iş birliği yapmaya ve bu plan için ortak hareket etmeye ihtiyaç olduğunu anlatan Özlü, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yanı sıra, bu konularda güzel işlere imza atan üniversitelerle, turizm acenteleriyle bir araya gelebiliriz. Kastamonu’dan Düzce’ye kadar, bu güzel coğrafyayı, Batı Karadeniz Turizm Destinasyonuna çevirebiliriz. Türkiye’de; GAP destinasyonu, Doğu Karadeniz Destinasyonu, Likya destinasyonu gibi güzel örnekler var. Biz de bu tanıtım ve turizm geliri yarışında kendi destinasyonumuzla yerimizi almalıyız" dedi.
"Bu yeni anlayış ve birlik sayesinde turizm gelirlerimiz katlanarak artacaktır"
Başkan Özlü, ortak hedefler doğrultusunda tüzük değişikliği yapılarak birliğin adının "Batı Karadeniz Turizm Birliği" olarak değiştirilmesini teklif etti. "Bizim bu birliğimizden mutlak surette büyük bir güç doğacaktır" diyen Özlü, "Otellerimizi, seyahat acentelerimizi, rehberlerimizi, restoranlarımızı ve diğer tüm paydaşlarımızı bu birlik etrafında toplayabiliriz. İller bazında bireysel olarak yapamayacağız tanıtımlarımızı ve pazarlama projelerimizi; birlikte hayata geçirebiliriz.
Bu birlik sayesinde; sürdürülebilir turizm ve seyahat iklimini hep birlikte oluşturabiliriz. Bizim yapacağımız çalışmalarla hem şehirlerimiz hem de bölgemiz kazançlı çıkacaktır. Ben inanıyorum ki; bu yeni anlayış ve birlik sayesinde turizm gelirlerimiz katlanarak artacaktır. Esnaflarımız, yatırımcılarımız ve şehirlerimiz bu süreçten önemli kazançlar elde edeceklerdir. Sözlerimin başında da belirttiğim gibi; bizler belediye başkanları olarak, şehirlerimize öncülük etmek, şehirlerimizin vizyonunu geliştirmek durumundayız. Valilerimiz, kaymakamlarımız ve il idarecilerimizle birlikte, ahenk içinde çalışmalı ve Batı Karadeniz’i örnek bir turizm destinasyonuna çevirmeliyiz" şeklinde konuştu.
Başkan Özlü gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra, Batı Karadeniz Turizm Kongresi ve Çalıştayı’na; Düzce olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.
Toplantıya konuk olarak katılan Karabük Valisi Oktay Çağatay ise, insanların deniz, kum ve güneş tatilinden çok, tarihi ve doğal güzelliklere yöneldiğini, bunun da Batı Karadeniz bölgesini cazip hale getirdiğini ifade ederek, Başkan Özlü’nün teklifini desteklediğini açıkladı.
Başkan Özlü’nün tüzük değişikliği teklifi kabul edilerek, birliğin adı "Batı Karadeniz Turizm Birliği" olarak değiştirildi.