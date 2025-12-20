Batı Akdeniz'de sessizce büyüyen tehlike! 50 yılda yarısı yok oldu: Haritadan silinme tehlikesi var

1

İklim değişikliği ve insan baskısının birlikte etkisi Batı Akdeniz'deki gölleri kuruma noktasına getirdi. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Ethem Karadirek, Eğirdir, Burdur ve Salda göllerinin aynı tehlike altında olduğunu belirterek bütüncül su yönetimi çağrısı yaptı.



İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, tarım ve turizm faaliyetleri Türkiye genelinde su kaynakları üzerindeki baskıyı her geçen yıl artırırken, Batı Akdeniz Bölgesi bu süreci en ağır yaşayan alanlardan biri haline geldi. Akarsu havzaları bazında yapılan değerlendirmeler, Antalya Havzası başta olmak üzere Batı ve Doğu Akdeniz havzalarında ciddi kuraklık ve su stresi riskini ortaya koyuyor.