Başiskele-İzmit trafiğine müdahale! 2 milyar TL’lik dev proje başladı

Projenin yol yapımı aşamasında 167 bin ton PMT (plent miks temel) ve asfalt serimi yapılacak. Bunun yanı sıra 30 bin metreküp beton dökümü ve 5 bin 500 ton nervürlü demir kullanılacak. Trafik güvenliği ve altyapı bütünlüğü açısından proje kapsamında 13 bin metre yağmursuyu hattı ve 11 bin 500 metre oto korkuluk imalatı da gerçekleştirilecek. Böylece sürüş güvenliği ve bölgenin altyapı dayanıklılığı önemli ölçüde artırılacak.D-130 Karayolu Başiskele Koridor Projesi 1. etap yapım işi hızlı ve sorunsuz sürüyor. Projede şu anda İzmit istikametinden Başiskele Belediyesi’ne doğru dönüş köprüsünün imalatı yapılıyor. Zemin sınıfı düşük olan alanda yükü taşımak ve zemini sağlamlaştırmak amacıyla kazık hesapları da yapılıyor. Bunun için çeşitli boylarda ve imalatlarda her temelde farklı olmak kaydıyla toplamda 8500 metre derinlikte kazıklar yapılıyor.