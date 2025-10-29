Balıkesir'deki depremden sonra bir mucize gerçekleşti! 20 yıl önce kuruyan su kaynağı yeniden akmaya başladı

4

Akgül, bölgede kaynak kuruduktan sonra tarım sulamasının tankerle getirilen sularla yapıldığını ancak yetersiz kaldığını belirterek, şöyle devam etti: "Çok şükür suyumuz geldi. Bahçelerimize yetecek kadar suyumuz var artık. Önceki depremde çıktı, akmaya devam ediyor. Ilık bir su akardı, şifalı veya termal su değildi zaten.