Balıkesir'de taşkına dev yatırım: Bir mahallede başlıyor

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Yürütülen su yönetimi ve taşkın koruma yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, hayata geçirilen tesislerin bölge halkı için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Genel Müdür Balta, "Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini güvence altına alıyoruz. Oluşabilecek taşkınlardan korunma ve daha güzel bir çevre için taşkın tesislerimizin temizlik faaliyetlerine dikkat etmeliyiz. Dere yataklarına evsel ve hayvansal atıkların atılmaması, dere yatağının daraltılmaması ve müdahale edilmemesi hususunda tüm vatandaşlarımızın duyarlı davranması çok önem arz etmektedir" dedi.