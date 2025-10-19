Balıkesir'de dehşet gece ortaya çıktı! 'Ölür müsün, öldürür müsün?'

5

Yaralanan 5 vatandaş ile 2 polis memurunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yaptığı açıklamada "18 Ekim saat 23:10 sıralarında 112 Acil Çağrı Haber Merkezimize Edremit İlçesi Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde bir aracın gasp edildiği ve silah kullanıldığı ihbarının bildirilmesi üzerine; ekiplerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş, bahse konu yerde bir vatandaşımızın öldürüldüğü ve aracının gasp edildiği anlaşılmıştır. Gasp ettiği araç ile olay yerinden kaçan şüpheli, 1 vatandaşımızı daha öldürmüş, 5 vatandaşımızı da yaralamıştır. Şüphelinin yakalanması için ekiplerimizin yapmış olduğu sıcak takip esnasında Edremit ilçe merkezinde çıkan çatışmada 2 polis memurumuz yaralanmış, şüpheli şahıs da etkisiz hale getirilmiştir. Yaralanan 5 vatandaşımız ile 2 polis memurumuzun tedavileri devam etmektedir. Olay çok yönlü olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulmakta olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza ve polis memurlarımıza da acil şifalar diliyoruz." dedi.