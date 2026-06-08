Balıkesir'de çeltik ekimi hız kazandı! Ekim alanları yüzde 10 arttı, üretici umutlu

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Geçtiğimiz yıl çeltik veriminin ve harmandaki ilk fiyatların iyi olduğunu ancak sonrasında fiyatlarda düşüş yaşandığını belirten Özden, girdi maliyetlerinin de önemli ölçüde arttığına dikkat çekti. Öte yandan, ilçede çeltik tarlalarının kiralama bedellerinin 10 bin lira ve üzerinde olduğu öğrenildi.