GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBalıkesir'de çeltik ekimi hız kazandı! Ekim alanları yüzde 10 arttı, üretici umutlu
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir'de çeltik ekimi hız kazandı! Ekim alanları yüzde 10 arttı, üretici umutlu

Balıkesir'de çeltik ekimi hız kazandı! Ekim alanları yüzde 10 arttı, üretici umutlu

08.06.2026 - 09:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Manyas ve Gönen ilçelerinde üreticilerin tarladaki mesaisi sürüyor. Bu yıl ekim alanlarının geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 100 bin dekara yaklaştığı bildirildi.

1Balıkesir'de çeltik ekimi hız kazandı! Ekim alanları yüzde 10 arttı, üretici umutlu

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Manyas ve Gönen ilçelerinde üreticilerin tarladaki mesaisi sürüyor. Bu yıl ekim alanlarının geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 100 bin dekara yaklaştığı bildirildi.

2Balıkesir'de çeltik ekimi hız kazandı! Ekim alanları yüzde 10 arttı, üretici umutlu

Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, ekim işlemlerinin yarısının tamamlandığını belirterek, yağışlar nedeniyle çalışmaların zaman zaman kesintiye uğradığını ifade etti. Özden, ilçede ağırlıklı olarak yüzde 60 oranında baldo cinsi 'Maritsa', yüzde 40 oranında ise 'Osmancık' türü çeltik ekildiğini söyledi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizifavorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Balıkesir'de çeltik ekimi hız kazandı! Ekim alanları yüzde 10 arttı, üretici umutlu

Ekim işlemlerinin dron, traktör, motorlu pompa ve geleneksel olarak elle yapıldığını belirten Özden, dekara ortalama 20 ile 23 kilogram arasında tohum atıldığını dile getirdi.

4Balıkesir'de çeltik ekimi hız kazandı! Ekim alanları yüzde 10 arttı, üretici umutlu

Geçtiğimiz yıl çeltik veriminin ve harmandaki ilk fiyatların iyi olduğunu ancak sonrasında fiyatlarda düşüş yaşandığını belirten Özden, girdi maliyetlerinin de önemli ölçüde arttığına dikkat çekti. Öte yandan, ilçede çeltik tarlalarının kiralama bedellerinin 10 bin lira ve üzerinde olduğu öğrenildi.