Balıkesir'de 15 yıl önce kuruldu: Evlere gelir kapısı oldu

Ayşen Ay da, " Biz burada Hamarat Eller Kadın Platformu Pazarında 15-16 yıldır ürünlerimizi satıyoruz. İnsanlar buradan para kazanıyor. Evlerine ekmek götürüyorlar. Yaz kış demeyip geliyorlar. Havanın soğuk ya da sıcak olması onlar için fark etmiyor. Geliyorlar, burada emeklerinin karşılığını almak için 3-5 kuruş para kazanmak için uğraşıyorlar. Sizlerde lütfen pazarımızı ziyaret edin. Arkadaşlarımızın emeğini saygıyla minnetle burada 3-5 kuruş para kazanmalarını sağlayın. Hepinizi Hamarat Eller Kadın Platformu Pazarına bekliyoruz" dedi. Selma Hanım Terzi ise, " Kadın Platformundayız. El emeği ile 3-5 kuruş para kazanmak, ekonomik olarak yardım olsun diye yapıyoruz. Hem halka hizmet olsun, hem de biz faydalanalım diye elişleri yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz. İhtiyacı olan kadınları, evde oturan kadınları her zaman bekleriz" dedi.