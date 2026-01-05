GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBalıkesir Erdek'te kaybolan Elif Kumal nasıl bulundu?
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir Erdek'te kaybolan Elif Kumal nasıl bulundu?

Balıkesir Erdek'te kaybolan Elif Kumal nasıl bulundu?

05.01.2026 - 10:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BALIKESİR (İHA) -

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sevgilisi ile kavga ettikten sonra kendisinden 8 gün haber alınamayan ve dün gece gölette aracı içinde ölü olarak bulunan Elif Kumal olayında cenazenin yerinin tespitini Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JÖAK dalgıç timlerinin yaptığı ortaya çıktı.

1Balıkesir Erdek'te kaybolan Elif Kumal nasıl bulundu?

Türkiye'de sadece Ankara'da bulunan 'Yanal Taramalı Sonar Cihazı' ile Erdek ilçesine gelen dalgıç timinin balçık çamura saplanmış olarak göl dibinde bulunan Elif'in cenazesine ulaştığı tespit edildi.

2Balıkesir Erdek'te kaybolan Elif Kumal nasıl bulundu?

Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ'da bulunan Yukarıyapıcı Göleti'nde hareketli dakikalar sürüyor. Dün gece Elif Kumal'ın cenazesinin çıkartılmasının ardından bu sabah göl çevresinde olay yeri incelemesi devam ediyor.

3

Ankara'dan Balıkesir'e gelerek aracın ve Elif'in cenazesinin bulunmasına büyük katkı sağlayan JÖAK dalgıç timleri gölde dalışlarını sürdürüyor.

4Balıkesir Erdek'te kaybolan Elif Kumal nasıl bulundu?

Elif'in yanında bulunan şahsi malzemelerinin de su altından çıkartıldığı bu sabah, jandarma timlerinin kullandığı Yanal Taramalı Sonar Cihazı ile çalışmaya devam ediyor.

5Balıkesir Erdek'te kaybolan Elif Kumal nasıl bulundu?

Yukarıyapıcı Göleti’nde otomobilin içinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü..