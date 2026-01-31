Balıkçılar denize açılamadı, fiyatlar uçtu! İstavrit ve mezgit cep yakıyor

3

Kentte yaklaşık 45 yıldır balıkçılık yapan Kadir Ercan Düzer, gazetecilere, hava muhalefetinden dolayı balık miktarında azalma görüldüğünü söyledi. Düzer, "Bu sene balık olmadı ama Allah hamsiyi, istavriti verdi. 5 aydan beri hamsi satıyoruz. Bunun yanında mezgit, istavrit, barbun da var. Hamsi bitti, peşine istavrit patladı." diye konuştu.