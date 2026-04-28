'Balık tutamadın' deyip denize atmıştı! Samsun'daki akılalmaz olayda karar çıktı

Feci olay 1 Temmuz 2025’te İlkadım ilçesi Kale Mahallesi sahilinde meydana geldi. Umutcan Baysal sahilde balık tutan M.K.A.’yı ‘2 saattir bir balık tutamadın’ diyerek darbetti. Sonrasında Baysal, M.K.A.’yı denize atıp, ehliyet, banka kartı ve montunu alarak, kaçtı. Aynı gün ifadesi bulunduğu için Samsun Adliyesi’ne giden Umutcan Baysal, buradaki pano ve tabelalara da zarar verdi. Ekipler tarafından yakalanan Baysal, polis noktasına götürüldü. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, M.K.A.’ya ait eşyalar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.