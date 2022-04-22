Bakan Soylu: Başka oyunların ve planların peşindeler, asla müsaade etmeyeceğiz!

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIMDA BULUNDULAR'

Bakan Soylu, dost görünenlerin terör örgütlerine yardımda bulunduğunu belirtip, şöyle konuştu:"Hemen yanı başımızda PKK, PYD ve DEAŞ terör örgütünü ortadan kaldırdık. Yine yanı başımızdaki İran'a yıllardır ambargo uygulanıyor. 'Dünyanın efendileriyiz' diyenler, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya, Afrika'ya kadar kimini esaret savaşları ile kimini açlıkla kimini yoksullukla kimini tüm bunlardan kurtulmak için çareyi nereye gittiğini bilmeden göç yolculuklarına boğan, bu coğrafyanın bütün insanlarını zora düşürmüşlerdir. Bir taraftan hak ve batılın, bir taraftan doğru ile yanlışın ve diğer taraftan zulümle mazlumların karşı karşıya kaldığı bir dünyada, bizim hangi tarafta olduğumuz bellidir.