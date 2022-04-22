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SiyasetBakan Soylu: Başka oyunların ve planların peşindeler, asla müsaade etmeyeceğiz!
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Bakan Soylu: Başka oyunların ve planların peşindeler, asla müsaade etmeyeceğiz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, etrafımızdaki coğrafyada terör yuvalarını teker teker çökertmektedir, kafalarına iniyoruz" dedi. Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı’ndaki 33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Eğitim Kursu kapanış töreni sonrası eğitimlerini tamamlayan bin 165 komando aileleriyle buluştu. Askerler, ailelerine sarılırken, duygusal anlar yaşandı.

• 22 Nisan 2022 - 15:48 • Son Güncelleme:
• 22 Nisan 2022 - 15:48 • Son Güncelleme:
1Bakan Soylu: Başka oyunların ve planların peşindeler, asla müsaade etmeyeceğiz

Safranbolu 125'inci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda, 33'üncü Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Eğitim Kursu'nun kapanış törenine; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve aileler katıldı.

2Bakan Soylu: Başka oyunların ve planların peşindeler, asla müsaade etmeyeceğiz

Törende konuşan Bakan Soylu, "Bu sabaha karşı sahuru Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda yaptım. 183 yıllık jandarmanın kahramanlıklarına ve mücadelesine, geçen günlerde idrak ettiğimiz 177 yıllık Türk Polis Teşkilatı'nın ortaya koymuş olduğu büyük fedakarlıklara, 40 yılı aşkın Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın ve bu topraklarda yüzlerce yıldır bir gurur abidesi olarak nitelendirdiğimiz ve gönlümüzde taşıdığımız Mehmetçiğimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin bu dünya coğrafyasında karşı karşıya kaldığımız, etrafımızdaki ateş çemberi içerisinde, bu zorlu durumlarda, ne büyük mücadeleler ettiğini dün gece bir kez daha arkadaşlarımıza bakarak, bu gurur tablosunu yaşamış olduk" dedi.

3TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIMDA BULUNDULAR

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIMDA BULUNDULAR'

Bakan Soylu, dost görünenlerin terör örgütlerine yardımda bulunduğunu belirtip, şöyle konuştu:"Hemen yanı başımızda PKK, PYD ve DEAŞ terör örgütünü ortadan kaldırdık. Yine yanı başımızdaki İran'a yıllardır ambargo uygulanıyor. 'Dünyanın efendileriyiz' diyenler, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya, Afrika'ya kadar kimini esaret savaşları ile kimini açlıkla kimini yoksullukla kimini tüm bunlardan kurtulmak için çareyi nereye gittiğini bilmeden göç yolculuklarına boğan, bu coğrafyanın bütün insanlarını zora düşürmüşlerdir. Bir taraftan hak ve batılın, bir taraftan doğru ile yanlışın ve diğer taraftan zulümle mazlumların karşı karşıya kaldığı bir dünyada, bizim hangi tarafta olduğumuz bellidir.

4Bakan Soylu: Başka oyunların ve planların peşindeler, asla müsaade etmeyeceğiz

600 yüzyıl boyunca ecdadımız, dünyaya hükümdarlık yapmıştır. Haksızlık yapmadık, zulüm yapmadık, vekalet savaşlarıyla insanlığı birbirine kırdırmadık, kimseyi tahrik edip, kimseyi kendi topraklarından sürülmesini ve çocukların bu travmaları yaşamasına neden olmadık. Afganistan'ı işgal etmedik. Suriye'de iç savaşı çıkarmadık. 'Irak'a demokrasi getireceğim' diyerek insanların hayat nizamını altüst etmedik ama bizim üzerimize düşen sorumluluklar var. Eğer onların nizamına ayak uydursaydık onlara teslim olsaydık; Kuzey Irak'tan Afrin'e kadar terör koridoru oluşturup, ülkemizi bölmek ve parçalamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardı. Bize dost görünenler, bizi etrafımızdaki coğrafyanın cenderesine çekmek için terör örgütlerine yardımda bulundu. Hala bulunmaya devam ediyorlar, gözlerimize bakıyorlar."

5TERÖR YUVALARI TEKER TEKER ÇÖKERTİLİYOR

'TERÖR YUVALARI TEKER TEKER ÇÖKERTİLİYOR'

Küresel emperyalizmin oyununa alet olmadıklarını söyleyen Bakan Soylu, "Türkiye, çok farklı bir yolculuğun içerisindedir. Bu yolculukta küresel emperyalizmin oyununa alet olmadık, teslim olmadık. Eğer onlara teslim olsaydık, bugün Ukrayna'nın Suriye'nin, Irak'ın, Yemen'in, Lübnan'ın, Afganistan'ın, Pakistan'ın karşı karşıya kaldığı durumlarla karşılaşacaktık.

6Bakan Soylu: Başka oyunların ve planların peşindeler, asla müsaade etmeyeceğiz

Anneler ve babalar, kahraman evlatlar yetiştiriyorsunuz. Bizim atalarımızın bize bıraktığı bir emanet var; ay yıldız ve Ezan-ı Muhammed'imiz var. Bu dünya nizamı, bizi teslim almaya çalışmaktadır. Doğunun altı, batının üstü zengin. Yine dikkat edin. Batının altı fakir, doğunun üstü fakir. Ele geçirdikleri topraklarda sömürge ilan edenler, başka oyunların ve planların peşindeler; onlara asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

7Bakan Soylu: Başka oyunların ve planların peşindeler, asla müsaade etmeyeceğiz

Bakan Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör yuvalarını teker teker çökerttiğini kaydederek, "Bugün burada bin arkadaşımızı mezun ediyoruz. Kastamonu'dan, Manisa'dan birer birer jandarma komandolarımızı mezun ediyoruz. Terör örgütünün bu ülkenin büyümesini, zenginliğini, efendileriyle birlikte ortadan kaldırmaya çalıştıkları sürecin, Allah'ın izniyle sonunu getiriyoruz.

8Bakan Soylu: Başka oyunların ve planların peşindeler, asla müsaade etmeyeceğiz

Size inanıyoruz, size itibar ediyoruz. Bunu sözle ortaya koymuyoruz. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, etrafımızdaki coğrafyada terör yuvalarını teker teker çökertmektedir, kafalarına iniyoruz. Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Diyarbakır'da, Bestler-Dereler'de ve Doğu ve Güneydoğu'nun girilmeyen denilen her yerinde, bugün Cudi Dağı'nda sizin evlatlarınız ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak, bu coğrafyanın her santimetrekaresine onurumuzu, gururumuzu ve hürriyetimizi taşıyorlar. Allah yardımcıları olsun" dedi. Bakan Soylu, daha sonra dereceye giren komandolara hediyelerini verdi. Tören, komandoların gösterileri ve geçiş ile sona erdi.

9AİLELERİYLE BULUŞTULAR

AİLELERİYLE BULUŞTULAR

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı’ndaki 33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Eğitim Kursu kapanış töreni sonrası eğitimlerini tamamlayan bin 165 komando aileleriyle buluştu. Askerler, ailelerine sarılırken, duygusal anlar yaşandı.

10CAMİNİN AÇILIŞINI YAPTI

CAMİNİN AÇILIŞINI YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komutanlık içerisine yapılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz Camii’nde cuma namazı kıldı. Namaz çıkışında konuşan Soylu, “Burada sadece bir açılış yapmıyoruz, aynı zamanda bir ahde vefayı da gerçekleştiriyoruz.

11Bakan Soylu: Başka oyunların ve planların peşindeler, asla müsaade etmeyeceğiz

Şehidimiz jandarma uzmanımız Sami Yılmaz’ın da isminin burada yaşamasına vesile olmasına bir adım atıyoruz. Bunlar bizim kahramanlarımız, Allah ailelerine sabır versin.

12Bakan Soylu: Başka oyunların ve planların peşindeler, asla müsaade etmeyeceğiz

Allah onları bizlere mahcup etmesin, bu caminin yapımında ustasından işçisine kadar aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanımız başta olmak üzere katkı veren ve bu caminin bu noktaya gelmesine Cenab-ı Allah’ın da vesile kıldığı küçük yardım edenlere de şükranlarımızı iletiyoruz. Buralar bizim eğitim yuvalarımız, aynı zamanda manevi alanlarımızdır.

13Bakan Soylu: Başka oyunların ve planların peşindeler, asla müsaade etmeyeceğiz

Birçok yerde bunu gerçekleştirdik ve eğitim birliklerimizde camilerimizi açabiliyoruz. Burada kahramanlarımız yetişirken 5 vakit bir araya gelmesi bizim en büyük zenginliğimizdir. Bu vesile ile gayret ve emek gösteren madden ve manen yardımda bulunan herkese ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

14Bakan Soylu: Başka oyunların ve planların peşindeler, asla müsaade etmeyeceğiz

Bakan Soylu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz’ın yakınları ve protokol üyeleriyle birlikte duanın okunmasının ardından açılış kurdelesini kesti. Bakan Soylu tören sonrası asker aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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