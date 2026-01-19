Bahçelievler’de yoğun kar mesaisi: 'Bin 500 kişilik ekip ve 130 araç hizmet veriyor'

3

Kar hazırlıklarını sahada inceleyen Dr. Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Meteoroloji ve Valiliğimizin uyarısıyla İstanbul’da kar yağışı bekleniyordu ve beklenen yağış gerçekleşti. Bahçelievler Belediyesi olarak hazırlıklarımızı önceden tamamlamıştık, bugün itibarıyla sahada aktif şekilde faaliyete geçtik. 1500 kişilik ekibimiz ve yaklaşık 130 aracımızla; ikram araçlarımızdan greyderlere, kepçelerden çekicilere kadar tüm ekipmanlarımız komşularımızın hizmetinde. Yolda kalabilecek vatandaşlarımız için gerekli tüm önlemleri aldık. Sokak hayvanlarımızı da unutmadık; mama ve su bırakma çalışmalarımız sürüyor. Bahçelievlerli komşularımız müsterih olsun. Herhangi bir olumsuzluk durumunda 7/24 hizmet veren 444 0 311 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirler. Temennimiz, felakete dönüşmeden ve trafik aksaklıkları yaşanmadan keyifli bir kar yağışı yaşanmasıdır.”