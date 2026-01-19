Bahçelievler’de yoğun kar mesaisi: 'Bin 500 kişilik ekip ve 130 araç hizmet veriyor'
Meteoroloji ve Valilik tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul genelinde beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Bahçelievler Belediyesi, karın başlamasıyla birlikte ekiplerini hızla sahaya sevk etti. Vatandaşların günlük yaşamının aksatmamak ve ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmamasını sağlamak amacıyla ilçede çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülüyor.
Bahçelievler Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri; ana yollar, ara sokaklar, okul ve hastane çevreleri başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizliği çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Zorlu hava koşullarında dışarıda bulunan vatandaşlara destek olmak için sıcak çorba ikramı da yapılıyor.
Olası acil durumlara hızlı şekilde müdahale edebilmek adına kurulan kriz merkezi, sahadaki ekiplerle koordineli bir şekilde süreci takip ediyor. Bunun yanı sıra sokak hayvanları için mama ve su bırakma çalışmaları devam ederken, parklar ve ağaçlık alanlarda oluşabilecek risklere karşı ekipler hazır bekliyor.
Kar hazırlıklarını sahada inceleyen Dr. Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Meteoroloji ve Valiliğimizin uyarısıyla İstanbul’da kar yağışı bekleniyordu ve beklenen yağış gerçekleşti. Bahçelievler Belediyesi olarak hazırlıklarımızı önceden tamamlamıştık, bugün itibarıyla sahada aktif şekilde faaliyete geçtik. 1500 kişilik ekibimiz ve yaklaşık 130 aracımızla; ikram araçlarımızdan greyderlere, kepçelerden çekicilere kadar tüm ekipmanlarımız komşularımızın hizmetinde. Yolda kalabilecek vatandaşlarımız için gerekli tüm önlemleri aldık. Sokak hayvanlarımızı da unutmadık; mama ve su bırakma çalışmalarımız sürüyor. Bahçelievlerli komşularımız müsterih olsun. Herhangi bir olumsuzluk durumunda 7/24 hizmet veren 444 0 311 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirler. Temennimiz, felakete dönüşmeden ve trafik aksaklıkları yaşanmadan keyifli bir kar yağışı yaşanmasıdır.”