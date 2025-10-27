Bahçelerde hasat başladı! Rekolte düşük ama üreticinin kasası doluyor!

4

İlçedeki rekolte beklentisiyle ilgili bilgi veren Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, "2025-2026 yılı zeytin ve zeytinyağı hasadımız başladı. İlçemizde bu yıl rekoltemiz hava şartlarından kaynaklı, yağışların olmamasından kaynaklı biraz düşük. Bu yıl takriben 120 bin ton zeytin, 10 bin ton civarı da zeytinyağı rekoltesi beklemekteyiz. İlçemizde kayıtlı 10 milyon zeytin ağacımız var. Bu yıl çiftçi rekolte az olsa da fiyat aralığından memnun. Şu anda üreticinin yüzünü güldürmekte. Zeytin fiyatı 60 ile 85 lira arasında değişmekte" dedi.