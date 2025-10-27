Bahçelerde hasat başladı! Rekolte düşük ama üreticinin kasası doluyor!
Kaynak : İHA
Mersin'in Mut ilçesinde hasat sezonu başladı. Bu yıl hava şartlarının olumsuz geçmesiyle rekolte düşük olsa da, ürün fiyatları üreticinin yüzünü güldürüyor.
Elek numarasına göre kilogramı 60 liradan başlayıp 85 liraya kadar alıcı bulan zeytinin yağ fiyatının ise 300 TL civarında olduğu belirtildi.
İlçedeki rekolte beklentisiyle ilgili bilgi veren Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, "2025-2026 yılı zeytin ve zeytinyağı hasadımız başladı. İlçemizde bu yıl rekoltemiz hava şartlarından kaynaklı, yağışların olmamasından kaynaklı biraz düşük. Bu yıl takriben 120 bin ton zeytin, 10 bin ton civarı da zeytinyağı rekoltesi beklemekteyiz. İlçemizde kayıtlı 10 milyon zeytin ağacımız var. Bu yıl çiftçi rekolte az olsa da fiyat aralığından memnun. Şu anda üreticinin yüzünü güldürmekte. Zeytin fiyatı 60 ile 85 lira arasında değişmekte" dedi.
Üretici Mehmet Çaltı ise, "Bu yıl hava şartlarından dolay zeytin verimimiz çok düşük. Kalitesi yüksek ama ürünün onda birini alamıyoruz" ifadelerini kullandı.Zeytinyağı çekimi hakkında bilgi veren makina operatörü Ali İhsan Şahin de, "Dökülen zeytinlerimiz buradan üniteye gider sonra da makineye yağ olmak için yol alır. Daha sonra makineden yağ olarak çıkar sofralara gönderilir" ifadelerini kullandı.