Bahar meyvesini verdi: Şifa deposu polende hasat başladı

Prof.Dr.Turhan:"Polenin bir çok faydası vardır"

Aı ürünleri üzerine çalışmalar yapan Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Turhan ise "Özellikle polen protein ve amino asit açısından çok zengindir. Bu amino asidin bir kısmını insan vücudu kendisi üretir, bir kısmını dışardan almak zorunda kalır. Polende bu açıdan çok zengindir. Bu da sağlık ve metabolizma açısından önemlidir. Özellikle B vitaminleri açısından oldukça zengindir. Kimisi kanıtlanmış, kimisi kanıtlanmamış bir çok faydası vardır. Genel olarak konuşacak olursak polen sağlıklı bir gıdadır. Bunlar yüzyıllardır faydası bilinen arı ürünleridir. Polen kovandan elde edilen en önemli 6 üründen bir tanesidir. Türkiye'de balcılığa ağırlık veriliyor fakat son dönemde poleninde ön plana çıkması sevindirici bir olay. Tüketim sade olabilir, yoğurda bala, istediğiniz her şeye katabilirsiniz yeter ki o sizin bünyenize girsin. Bizde her gün bir tatlı kaşığı polen tüketilmesini öneriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.