Bahar meyvesini verdi: Şifa deposu polende hasat başladı

"Eğriçayır Yaylası'nda yolculuğumuzu sonlandıracağız"
Son yıllarda çocuklu aileler başta olmak üzere, sporcular ve sağlıklı ürün tüketenlerin büyük bir talep oluşturduğuna dikkat çeken Çay," Bahar Torosların eteği ile zirvesine aynı anda gelmiyor. Şuanda 0 rakımdayız, arılarımız burada polen getiriyor. Birkaç gün sonra burada bahar sona erecek biraz daha yüksek rakımda bahar başlayacak. Bizde arılarımızı baharın peşinden yukarıya doğru taşıyacağız. En son Haziran ayından Eğriçayır Yaylası'nda yolculuğumuzu sonlandıracağız. Orada bekledikten sonra güz ile birlikte tekrar geri dönüşe başlayacağız" ifadelerini kullandı.Eşiyle birlikte polen hasadı yapan 2 çocuk annesi Gökçe Çay'da güzel bir verim aldıklarını kaydetti. Çay, her gün bir kaşık polen tüketerek doğal protein kaynağı sağlanabileceğini belirterek, kedisinin de çocuklarına tükettirdiğini aktardı.Polenin arı mahsulü olarak arıcıların geçim kaynaklarından birinin de polen olduğuna vurgu yapan arıcı Hayrettin Gürbüz'de sezondan umutlu olduklarını, arıların bahara tepkisinin de güzel olduğunu dile getirdi.