GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBağcılıkta yeni dönem! Resmen tescillendi: Üreticinin yeni gözdesi olacak
HaberlerGündem Haberleri Bağcılıkta yeni dönem! Resmen tescillendi: Üreticinin yeni gözdesi olacak

Bağcılıkta yeni dönem! Resmen tescillendi: Üreticinin yeni gözdesi olacak

25.02.2026 - 11:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tekirdağ'da geliştirilen "Günışığı" isimli yeni üzüm çeşidi resmi olarak tescillendi. Dev taneleri ve erkenci yapısıyla dikkat çeken 'Günışığı', hasat dönemini erkene çekerek üreticiye pazar avantajı sağlayacak.

1Bağcılıkta yeni dönem! Resmen tescillendi: Üreticinin yeni gözdesi olacak

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü iş birliğinde yürütülen melezleme ıslahı çalışmaları sonucunda geliştirilen yeni üzüm çeşidi, resmi olarak tescillenerek enstitünün 24'üncü üzüm çeşidi oldu."Günışığı" adı verilen yeni çeşit, erken olgunlaşma özelliği ve iri taneli yapısıyla dikkat çekiyor. Sofralık değerlendirmeye uygun olarak geliştirilen üzüm çeşidinin, erkenci üretim yapan bölge ve üreticiler için önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.

2Bağcılıkta yeni dönem! Resmen tescillendi: Üreticinin yeni gözdesi olacak

Çekirdekli yapıya sahip olan "Günışığı" çeşidinde tane ağırlığının 7 ila 9 gram arasında, salkım ağırlığının ise ortalama 650 gram olduğu belirtildi. Erkenci olgunlaşma dönemine sahip olan çeşit sayesinde hasat döneminin erkene çekilebileceği ve üreticilerin pazara daha avantajlı bir dönemde ürün sunabileceği ifade edildi.Bağcılıkta çeşit zenginliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, tescillenen yeni üzüm çeşidinin ülke bağcılığına katkı sağlaması hedefleniyor.