Bağcılıkta yeni dönem! Resmen tescillendi: Üreticinin yeni gözdesi olacak

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü iş birliğinde yürütülen melezleme ıslahı çalışmaları sonucunda geliştirilen yeni üzüm çeşidi, resmi olarak tescillenerek enstitünün 24'üncü üzüm çeşidi oldu."Günışığı" adı verilen yeni çeşit, erken olgunlaşma özelliği ve iri taneli yapısıyla dikkat çekiyor. Sofralık değerlendirmeye uygun olarak geliştirilen üzüm çeşidinin, erkenci üretim yapan bölge ve üreticiler için önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.