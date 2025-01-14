Bağcılar'da dehşet! Suriyeli ailenin evine giren şüpheli çocuklara taşla saldırdı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

'ANNE EVE GELDİĞİNDE ÇOCUKLARINI O ŞEKİLDE GÖRMÜŞ'

Çocukların kendi çocuğunu dövdüğünü söyleyen acılı anne, "2 çocuk Muhammet Ali’yi dövdü. Döven çocukların isimlerini bilmiyorum. Benim ciğerim yanıyor" diye feryat etti. Aile yakını olan Şaban Vaspan ise, "Bunu kim neden yapsın. Biz de onu düşünüyoruz. Bunu kim neden yaptı?