Bağcılar'da dehşet! Suriyeli ailenin evine giren şüpheli çocuklara taşla saldırdı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bağcılar'da Suriyeli 2 kardeşin yaşadıkları evde taşla saldırıya uğraması sonucu kardeşlerden biri ölmüş diğeri de yaralanmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 12 yaşındaki çocuğun cenazesi annesi Gülizar Samou tarafından teslim alındı. Anne, "Ciğerim yanıyor" diyerek feryat etti.
Gülseren KARAPINAR - Özgür EREN -Emir BENLİOĞLU İSTANBUL/,(DHA)-
• 14 Ocak 2025 - 14:09 • Son Güncelleme:
Gülseren KARAPINAR - Özgür EREN -Emir BENLİOĞLU İSTANBUL/,(DHA)-
• 14 Ocak 2025 - 14:09 • Son Güncelleme: