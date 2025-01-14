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GündemBağcılar'da dehşet! Suriyeli ailenin evine giren şüpheli çocuklara taşla saldırdı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Bağcılar'da dehşet! Suriyeli ailenin evine giren şüpheli çocuklara taşla saldırdı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bağcılar'da Suriyeli 2 kardeşin yaşadıkları evde taşla saldırıya uğraması sonucu kardeşlerden biri ölmüş diğeri de yaralanmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 12 yaşındaki çocuğun cenazesi annesi Gülizar Samou tarafından teslim alındı. Anne, "Ciğerim yanıyor" diyerek feryat etti.

Gülseren KARAPINAR - Özgür EREN -Emir BENLİOĞLU İSTANBUL/,(DHA)-
• 14 Ocak 2025 - 14:09 • Son Güncelleme:
Gülseren KARAPINAR - Özgür EREN -Emir BENLİOĞLU İSTANBUL/,(DHA)-
• 14 Ocak 2025 - 14:09 • Son Güncelleme:
1Bağcılarda dehşet Suriyeli ailenin evine giren şüpheli çocuklara taşla saldırdı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, 15 Temmuz Mahallesinde Pazartesi akşamı 5 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan Meryem Samou (12) ile kardeşi Ahmet S.’ye (5) taşla saldırdı. Saldırıda Meryem Samou hayatını kaybetti; erkek kardeşi ise yaralandı.

2CİĞERİM YANIYOR

'CİĞERİM YANIYOR'

Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Meryem Samou’nun cenazesi annesi Gülizar Samou’ya teslim edildi. Adli Tıp önünde açıklama yapan anne Gülizar Samou, "İdam istiyorum.

3Bağcılarda dehşet Suriyeli ailenin evine giren şüpheli çocuklara taşla saldırdı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

12 yaşındaydı. Her yer kan oldu. Kızımın saçları hep kan oldu. Evde para vardı ama kimse çalmadı. Bir tane çocuk vardı bizim sokakta onu şikayet ettik. Çocuğumu dövdü o da 12 -13 yaşındaydı. İsmini bilmiyorum. Muhammet Ali'yi dövdü. İdam istiyorum. Ciğerim yanıyor" diyerek feryat etti.

4ANNE EVE GELDİĞİNDE ÇOCUKLARINI O ŞEKİLDE GÖRMÜŞ

'ANNE EVE GELDİĞİNDE ÇOCUKLARINI O ŞEKİLDE GÖRMÜŞ'

Çocukların kendi çocuğunu dövdüğünü söyleyen acılı anne, "2 çocuk Muhammet Ali’yi dövdü. Döven çocukların isimlerini bilmiyorum. Benim ciğerim yanıyor" diye feryat etti. Aile yakını olan Şaban Vaspan ise, "Bunu kim neden yapsın. Biz de onu düşünüyoruz. Bunu kim neden yaptı?

5Bağcılarda dehşet Suriyeli ailenin evine giren şüpheli çocuklara taşla saldırdı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bunu yapan kişinin bilinci yerinde miydi ? Ben işteydim aynı sokakta. Yengem aradı haber verdi. Yanında çalışan elemanın ailesinin başına bu gelmiş diye. İnanmadım. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz.

6Bağcılarda dehşet Suriyeli ailenin evine giren şüpheli çocuklara taşla saldırdı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Anne işteymiş, eve geldiğinde çocuklarını o şekilde görmüş, sinir krizi geçirmiş. 4 çocukları var, 2'si evdeymiş. Birisi işte birisi de kendisiyle birlikteymiş’’ dedi. Cenazenin Suriye’ye götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.

7İTİRAF ETTİ

İTİRAF ETTİ

Suriyeli olduğu öğrenilen şüpheli Zekeriya A. (51)'nın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde çocukların ailesiyle dost olduklarını, evlerinde elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunu ve kendisinin elektrikçi olduğu için tamire gittiğini, kapıyı çocukların açtığını, elektrik arızasını giderdikten sonra para istediğini ve çocuğun bu yüzden bıçak çektiğini kendisinin de taşla vurduğunu söylediği öğrenildi.