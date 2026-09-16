Baba mesleğini bırakıp köyüne döndü! Satışlar patladı: Bire bin veriyor, böyle kazandıran sektör yok

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Yıldız, her mesleğin kendine göre zorlukları olduğunu ancak alın teriyle kazanç sağlamanın çok farklı olduğunu belirterek, pazarlama alanında sıkıntılar yaşasalar da üretmeye devam ettiklerini dile getirdi.Ülke ekonomisine katma değer sağlamanın önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, bunun için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade etti.



Yıldız, toprağın "bire bin verdiği"nden bahsederek, "Böyle başka bir sektör yok. Daha küçüklüğünden itibaren bunu yetiştiriyorsun. Ürünlere aynı çocuk gibi bakıyorsun. Çocuğun 40'ı çıkana kadar nasıl bekleniyorsa bu da öyle bekleniyor. Bu bir hastalık, bırakılmıyor. Başladığınız an ihtiyaçları da bitmiyor. Pek çok şey istiyor." diye konuştu. İşi sayesinde geçimini sağladığını, çocuklarını büyütüp okuttuğunu aktaran Yıldız, bu nedenle de toprağa özenle baktıklarını kaydetti.