Ayvalık'ta festival coşkusu! Balıkesir'de Motofest heyecanı başladı

3

Moto-Drive branşında Türkiye Kadın Şampiyonu olan Sema Ersoy, "Ankara Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'nde uzun yıllar motosikletli trafik polisi olarak görev yaptım. 2014 yılında ilk defa Moto Drive branşında Türkiye motosiklet federasyonu düzenlediği ilk kadın Türkiye şampiyonu olarak tarihe ismimi yazdırdım. 1995'ten beri motosiklet kullanıyorum şu an 50 yaşındayım, birçok festivale katılmaya çalışıyorum. Balıkesir şu an için bana göre Türkiye'nin en büyük ve özel festivali. Burada bir çok şehirden arkadaşlarımızla karşılaşıyoruz o yüzden festivalleri çok seviyorum" dedi.Festivale katılan İlker Eren, "İstanbul'dan geliyorum 30 yıldır motor kullanıyorum bu festival her sefer sabırla beklediğim giderken de hüzünle gittiğim en kaliteli festivallerden biri" dedi.Serkan Acar, "İstanbul Beylikdüzü'nden geliyoruz. Beylikdüzü motosiklet kulübü 8 seneden beri üst üste bu festivaldeyiz. Burada etkinlikler var müzikler var oyunlar var çekiliş var hediyeler var" dedi.