Ayvalık zeytinyağında karekod dönemi: Bahçesinden analiz sonucuna kadar her şey cebinizde

4

"Hizmete sunduğumuz bu ürün kimlik takip sistemi sayesinde, karekod okutulduğu anda ürünün üretim miktarından ambalajlama şekline, laboratuvar sonuçlarından hangi parseldeki bahçeden toplandığına kadar her bilgiye ulaşılabilecek. Coğrafi işaret hologramımız üzerindeki seri numaralarını da bu sistemle kontrol ederek sahteciliği imkansız kılıyoruz. Tüketicilerimiz sorgulama sitesine girdiklerinde sadece ellerindeki ürünü değil, Ayvalık coğrafi işaretini kullanan tüm güvenilir firmalarımızı tek bir listede görebilecekler. Buradan doğrudan firmaların e-ticaret sitelerine yönlendirilerek fiyat kontrolü yapabilecek, en kaliteli ve orijinal ürünü kaynağından seçebilecekler. Şeffaflık, Ayvalık zeytinyağının en büyük gücü olacak."