Ayrılmak istediği sevgilisi hayatını kabusa çevirdi! Evini basıp darbetti: 'Ölmek istemiyorum'

Darbedildiğini belirten Dilek Şen, "Malum şahısla 2 yıl önce tanıştık ama ilişkimiz 4 ay önce gece yarısı açtığı bir telefonla başladı. Benden hoşlandığını, benimle ilişki yaşamak istediğini, benimle uzun süreli bir birliktelik istediğini söyledi. Ben de evli olduğu için kendisini reddettim. Daha sonra tekrar telefon açtığında boşanmak üzere olduğunu, eşinin evden gittiğini ve bu ilişkiyi yaşamak istediğini, benimle imam nikahı yapmak istediğini söyledi. Kendisi avukat; kendini çok farklı tanıttı aslında öyle diyebilirim. Çünkü ben darp olayından hemen sonra beyefendinin iddia ettiği şirketlerle alakalı hiçbir ortaklığı olmadığını da öğrendim. Baştan sona sanki kurulmuş bir oyun gibi. Sadece avukat olduğu gerçek. Bu yüzden benim güvenimi çok kolay kazandı. Zaten ilişkimizin birinci ayından sonra beyefendiyle imam nikahı kıydık. Kendi isteğiyle, kendi arzusuyla ve çok şiddetli bir şekilde bu nikahın kıyılmasını istedi. Aslında sadece 1 ay sevgililik dönemimiz oldu. Sonrasında 3 ay boyunca imam nikahlıydık. Beni sürekli olarak ikinci plana atmaya devam etmesi üzerine onu terk etmek istedim. Bu çok önemli, bunu bütün kadınların bilmesi lazım. Herkesin terk etme hakkı vardır. Herkes istemediği bir yerden gitmekte özgürdür ama o bana bu hakkı tanımadı; gitmeme izin vermedi. Ben vazgeçmek isteyince de ilk 11 Kasım'da uyguladığı şiddetle bütün olaylar başladı. İlk darp olayı benim evimdeyken 11 Kasım'da oldu. Önce kollarımdan tutup itmeye başladı. Ben de ona doğal olarak karşı koymaya çalıştım. Sonra saçımdan tutup beni yere indirdi ve boğazımı sıkmaya başladı. Ben kendisinin zaten boşanmasını bekliyordum ama hiçbir eğilim göstermiyordu. Sürekli beni oyalamaya çalışıyordu. Ben ona bu ilişkide ikinci kadın olmayacağımı, onu terk edeceğimi de söylemiştim. Yine aynı şekilde 'Evimden çıkıp gitmeni istiyorum, seni de istemiyorum hayatımda' diye bağırdım. Bunun üzerine bana saldırmaya başladı. Zaten olay komşularım tarafından da duyulunca, ses yükselince, onlardan gelen telefonla evden kaçıp gitti. Yoksa belki beni 11 Kasım'da öldürmüştü. 2-3 gün boyunca sürekli özür diledi ve ben kendisini affettim" dedi.