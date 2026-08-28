Ayı ve kurt saldırılarına rağmen vazgeçmiyorlar! Tuncelili köylülerin 3 bin rakımdaki zorlu mesaisi

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Çakmaz, Munzur Dağları'nın verimli meralara ve su kaynaklarına sahip olduğunu belirterek, "Kepır Yaylası'nda koyunların süt verimi artıyor ve bu da peynirin kalitesini etkiliyor. Yağ oranı da yüksek oluyor ve üretilen ürünlerin lezzeti bir başka oluyor." dedi.Behzad Celali de yaklaşık 3 yıldır Ovacık'ta çobanlık yaptığını söyledi. Mesleğinin zorlu yanlarının olduğunu ifade eden Celali, "Hayvanları genelde gece otlatıyoruz. Kepır Yaylası'nda kurtlar ve bozayılar çok fazla var ama bizim Kangal köpeklerimiz onları kovalayıp sürüye yaklaşmalarına izin vermiyor." diye konuştu.