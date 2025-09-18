Aydınlı üretici zor durumda! Fiyatı 230 TL'den 200 TL'ye düştü!

2

Kuru incir fiyatını aşağıya çekip üreticiden düşük fiyata mal toplayanların Avrupa'ya geçen yılın altında fiyat teklif ettiğini de duyduklarını ve hal böyle olunca Avrupa Pazarı'nın Türk ihracatçısına ‘Biz daha düşük fiyata teklif alıyoruz. Fiyatlarınızı aşağıya çekin' diye taleplerin geldiğinin konuşulduğunu belirten Tansel Önder, "Bu ürün Avrupa'da olsa dünyaya bu incir gram ile ‘ilaç' diye satılır. Maalesef bizde iç çekişmeler ve üreticinin korunmaması nedeniyle ülke ekonomisi zarar görüyor. Deyim yerinde ise ülke olarak kendi ayağımıza sıkıyoruz.Yükleme tarihinin ileri atılması bence hiç doğru bir karar değil. Şu anda incir alımının ertelenmesi depoda bekletilen üründe kalite kaybına ve aflatoksin oluşumuna neden olur. Bu nedenle ilgili bakanlıkların ve Aydın milletvekillerinin bir an önce duruma el koymasını bekliyoruz" dedi.