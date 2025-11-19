Aydın’da zeytin hasadı başladı: Rekolte düşük, yağ kalitesi yüksek

2

Bahçelerinden topladıkları zeytinleri traktör ile fabrikaya getiren Nazmiye Filiz, "Tarlamızda beş tona yakın zeytin var. Belki fazla da çıkabilir. Biz hasada dün başladık, iki hafta daha devam etmeyi düşünüyoruz. Şu an için zeytinlerin durumu iyi gözüküyor" dedi. Fabrikaya zeytinlerini sıktırmaya gelen üretici Olcay Erkap, "Zeytin hasat sezonumuz çok iyi gidiyor. Bu sene yok senesi ama yine de Allah bereket versin. Yağ oranımız da çok şükür iyi. Tabi kuraklığın etkisi oldu bu sene. Ağaçlarda yanma oldu. Bir de araziler dağlık alanda olduğu için sulanamıyor. Bu gibi etkenlere rağmen gene de iyi" diye konuştu.