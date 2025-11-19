Aydın’da zeytin hasadı başladı: Rekolte düşük, yağ kalitesi yüksek
Kaynak : İHA
Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Aydın’da hasat dönemi başladı. Kuraklığa rağmen üreticiler, zeytinlerin yüksek yağ oranı sayesinde verimli bir sezon geçirmeyi hedefliyor.
25 milyon zeytin ağacı varlığı, sofralık ve yağlık zeytin üretimi ile Türkiye’nin ihtiyacını karşılayan illerin başında gelen Aydın’da zeytin hasat sezonu devam ediyor. Kurak geçen yılla birlikte yeterli yağışların olmaması ve zeytinde "Yok Yılı" nedeniyle geçtiğimiz seneye göre rekolte düşük olarak gerçekleşirken, zeytinyağında verimin yüksek olması üreticiyi memnun ediyor. İncirliova Dereağzı Mahallesi’ndeki zeytinyağı sıkım fabrikasında da hummalı çalışmalar sürerken, üreticilerin topladıkları zeytinler, yağa dönüşerek sofralara ulaşıyor.
Bahçelerinden topladıkları zeytinleri traktör ile fabrikaya getiren Nazmiye Filiz, "Tarlamızda beş tona yakın zeytin var. Belki fazla da çıkabilir. Biz hasada dün başladık, iki hafta daha devam etmeyi düşünüyoruz. Şu an için zeytinlerin durumu iyi gözüküyor" dedi. Fabrikaya zeytinlerini sıktırmaya gelen üretici Olcay Erkap, "Zeytin hasat sezonumuz çok iyi gidiyor. Bu sene yok senesi ama yine de Allah bereket versin. Yağ oranımız da çok şükür iyi. Tabi kuraklığın etkisi oldu bu sene. Ağaçlarda yanma oldu. Bir de araziler dağlık alanda olduğu için sulanamıyor. Bu gibi etkenlere rağmen gene de iyi" diye konuştu.
Zeytinyağı fabrikasında Gıda Mühendisi olarak görev yapan Şenay Arslan, "2025-2026 hasat dönemimiz başladı. Zeytin sezonumuz açıldı. Zeytin rekoltemiz biraz düşük ama randımanımız, zeytinyağı kalitemiz gayet yüksek. Erken hasat Ekim-Kasım ayları gibi başlıyor. Bu yıl da hasada Ekim ayında başlandı. Erken hasat döneminde hasat edilen yeşil zeytinden yağ çıkarıyoruz. Aralık-Ocak ayı gibi de zeytinler siyahlaşıyor.
Erken hasat dönemimizde elde ettiğimiz zeytinyağımız polifenol değeri, antioksidan değeri açısından yüksek bir yağdır. Aralık ayı ve sonrası hasat edilen siyah zeytinler yağlık zeytin olarak adlandırılır. Bunun yağı diğer yağlara göre değeri biraz daha düşük oluyor. Buna natürel sızma diyoruz" ifadelerine yer vererek bu yıl zeytinlerde yağ oranının geçen yıla göre daha yüksek olduğunu belirtti.