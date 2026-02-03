Aydın'da yüzlerce dönümde etkili oldu: Üretim alanlarında görüldü

3

Yıllardır Menderes'in taştığını görmediklerini ifade eden Hacıaliobası Muhtarı Hüseyin Kayır, "Uzun yıllardan beri böyle bir olay görmemiştik. Kurak gidiyordu yıllarımız. Bu sene Rabbim bereketini gösterdi. Çiftçilerin özellikle yaz aylarında özlemle beklediği suda sorun yaşamayacağız inşallah. Zaten İncirliova Kaymakamlığımız koordinesinde iki gündür teyakkuz halindeydik. Dün akşam üzeri buraya geldiğimizde suyun debi seviyesinin 4.60'larda olduğunu gözlemledik. Şu anda 4.10'da. Sınırteke alt tarafında bir patlak olduğunu öğrendik. Çiftçimiz mağdur olmayacaktır hiç bir şekilde. Taşma yaşanmış durumda ama ekiplerimiz hızlıca müdahalesini gerçekleştirdi. Devletin bütün imkanları sahada. Çalışma halinde. Rabbim inşallah çiftçimiz, vatandaşlarımız zarar görmeden, doğanın dengesi bozulmadan yağışları bu şekilde devam ettirir. Taşkında da çok büyük bir etkilenme yok" dedi.