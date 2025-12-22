Aydın'da vicdanlar rahatladı: Belediye çözümü pazayerinde buldu!
Nazilli Belediyesi, esnaf ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Şirinevler Mahallesi Pazaryeri’nin güney bölümünün üstünü kapatarak, özellikle yağışlı havalarda yaşanan mağduriyetin önüne geçti.
Yağmurlu günlerde büyük zorluk yaşayan pazarcı esnafı için yapılan çalışma sayesinde hem satış yapan esnafın hem de alışverişe gelen vatandaşların daha konforlu bir ortamda pazaryerini kullanması sağlandı.
Kısa sürede tamamlanan üst kaplama çalışması, bölge esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı.
Şirinevler Pazaryeri ziyaretleri sırasında esnaf ve vatandaşlardan bu yönde yoğun talep aldıklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Burada satış yapan pazarcılarımız ve alışverişlerini yapan vatandaşlarımız, alanın güney kısmının da kapatılmasını istemişlerdi. "
"Ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalara başladı ve kısa sürede bu bölgeyi daha konforlu hale getirdi. "
"Halkımızın rahatı için sorumluluk sahamızdaki tüm eksikleri bir bir tamamlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.