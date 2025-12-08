Aydın'da üretimi değiştirecek adım! Dayanıklı fidanlar üreticilere dağıtıldı

5

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan ile birlikte uzun yıllar sürdürülen çalışmalar sonucu hastalıklara dayanıklı Kestane fidanlarının Ödemiş’te üretimini gerçekleştirdiklerini ifade eden fidan üretim tesisi yöneticisi Gökhan Aslıtürk ise "Dağıttığımız kestane fidanları iki çeşittir. Birincisi Kestane varlığına en büyük tehdit olan Gal Arısı’na karşı yüzde 100 dayanıklı olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne tescillenen Ertan çeşididir. Ertan çeşidi; Engin hocamın yaklaşık 20 yıllık çalışmaları sonucu 2022 yılında tesisimizin arazilerinde tescillenen Aydın’ın yerli ürünüdür. 2. çeşit ise Bouche de Betizac Fransız hibrid çeşididir. Avrupa’da en çok dikimi tercih edilen bir çeşit Bouche de Betizac, soğuklama ihtiyacı düşük, 300 rakımlarda bile olabilen, yine Gal Arısı’na yüzde 100 dayanıklı kestane çeşididir. Her iki çeşidimiz de oldukça kaliteli olup hem taze tüketime hem de şeker sanayine oldukça uygundur. Büyüklükleri ile dikkat çeken bu meyvelerin ortalama ağırlığı 20-25 gram arasında değişmekte olup 1 kg adeti ortalama 45’dir. Her iki kestane çeşidimiz Aydın’ımıza ve tüm Türkiye’ye hayırlı olsun" dedi.Konuşmaların sonunda üretim tesisi yöneticisi Gökhan Aslıtürk, fidanların dikimi ve bakımı konusunda önemli bilgiler vermesinin ardından kestane fidanları üreticiye dağıtıldı.