Aydın'da üç cami ortasına kilise yapılıyor! Şehrin merkezi karıştı

Aydın'ın tarihi bölgesi Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde bulunan 35 numaralı arsaya kilise yapılacağı söylentileri halkı tedirgin etti. Bölgeye İzmir Selçuk Katolik Kilisesi'nden bir heyetin gelip inceleme yaptığını ifade eden mahalle sakinleri, "Burası Aydın'ın en eski yerleşim merkezi. Ve alan öyle bir yerde ki şehrin tarihi camilerinin bulunduğu Cihanoğlu, Üveyspaşa ve Hasan Çelebi Camii'nin tam ortasında kalıyor. Buraya kilise yapılmasına karşıyız" ifadelerini kullandı.