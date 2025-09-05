Aydın'da TAKE Projesi üreticiyi sevindirdi! 60 bin turşuluk biber fidesi hasat edildi!

1

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli olarak dağıtılan 60 bin turşuluk biber fidesi hasat edildi. Hasat etkinliğine katılan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, TAKE Projesi’nin üreticiler için önemine dikkat çekerek, "Aydın ili olarak TAKE Projesi’nin 5 yıllık uygulama sürecinde toplam bütçesi 9 milyon 285 bin TL olan 6 projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıl üreticilerimize 12 bin fide dağıtımı yapılmışken, bu yıl bu sayıyı 60 bine çıkarmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Projemizin amacına ulaşmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.