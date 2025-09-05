Aydın'da TAKE Projesi üreticiyi sevindirdi! 60 bin turşuluk biber fidesi hasat edildi!
Kaynak : İHA
Aydın’da TAKE Projesi kapsamında üreticilere sağlanan destekler meyvesini vermeye başladı. Bozdoğan’da yüzde 50 hibeli verilen 60 bin turşuluk biber fidesi başarıyla hasat edildi.
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli olarak dağıtılan 60 bin turşuluk biber fidesi hasat edildi. Hasat etkinliğine katılan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, TAKE Projesi’nin üreticiler için önemine dikkat çekerek, "Aydın ili olarak TAKE Projesi’nin 5 yıllık uygulama sürecinde toplam bütçesi 9 milyon 285 bin TL olan 6 projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıl üreticilerimize 12 bin fide dağıtımı yapılmışken, bu yıl bu sayıyı 60 bine çıkarmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Projemizin amacına ulaşmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.
Temiz, üreticilerin özverili çalışmalarıyla projenin başarıya ulaştığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti ve bereketli bir hasat sezonu diledi.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı TAKE Projesi kapsamında üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle sağlanan desteklerle ilgili yapılan açıklamaya göre bugüne kadar proje kapsamında 15 üreticiye 60 bin adet turşuluk biber fidesi, 125 üreticiye 6 bin 450 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu, 250 üreticiye 357 bin 143 adet domates fidesi, 175 üreticiye 15 bin adet Gemlik zeytin fidanı, 138 üreticiye 10 bin 450 kilo sorgun-sudan otu melezi tohumu, 10 üreticiye 12,5 kilo şevketibostan tohumu dağıtımı yapıldı.