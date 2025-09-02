Aydın'da şaşırtan keşif! Tarihi köprü temizliğinde hazine bulundu!

2

Ekiplerin kepçelerle yürüttüğü temizlikte, köprünün dip çamurlarından bir sütun parçası çıkarıldı. Uzmanlar, bu parçanın Bizans dönemine ait olabileceğini ve köprü inşasında devşirme malzeme olarak kullanıldığını değerlendiriyor. Daha önce su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan motifli mermer kilit taşı gibi, bu sütun parçasının da arkeolojik açıdan önemli olabileceği belirtiliyor. Her kış yağışlarla birlikte gelen katı atıklar, ağaç kütükleri ve plastik çöpler köprü kemerlerine baskı yaparak taşların yerinden oynamasına neden oluyor. Bu durum, hem tarihi yapının bütünlüğünü tehdit ediyor hem de sucul yaşamı olumsuz etkiliyor.