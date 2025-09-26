Aydın'da rekor! 95 bin dekar alana ekildi

1

Aydın'da 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre toplam 95 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığı bildirildi. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, İlçe Müdürü Zeki Berhuni ve teknik ekipler Söke ilçesindeki ayçiçeği ekim alanlarında incelemelerde bulundu.