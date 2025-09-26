Aydın'da rekor! 95 bin dekar alana ekildi
26.09.2025 - 09:00Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Aydın’da 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre, toplam 95 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi. Ayçiçeği üretiminde en büyük payı ise Söke aldı.
İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 95 bin dekar ekim alanının 73 bin dekarının Söke'de bulunduğu belirtilerek, ilçenin tek başına Aydın'daki ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 75'ini oluşturduğu kaydedildi. Tarım yetkilileri, Söke'nin geniş tarım arazileri ve uygun iklim şartlarıyla ayçiçeği üretiminde öne çıktığını ifade etti.