Aydın'da korkunç olay: Eşini öldürüp kaza süsü vermişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Aydın'ın, Germencik ilçesinde 20 Aralık 2024 Cuma günü Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana gelen korkunç olayda Rıdvan Buçan, Derya Buçan ve çocukları D. Buçan'ın içerisinde bulunduğu 09 EB 225 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki bariyere çarparak kaza yaptı. Kazada Derya Buçan hayatını kaybederken, eşi Rıdvan Buçan ve çocukları D. Buçan (6) ise yaralanmıştı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hayatını kaybeden Derya Buçan'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda gerçek ortaya çıktı.