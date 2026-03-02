Aydın'da kan donduran vahşet! Sevgilisini ekmek bıçağıyla katletti

1

Kan donduran olay sabah saatlerinde Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'nde tek katlı bir evde meydana geldi. Birlikte alkol alan Mizgin Karademir ile erkek arkadaşı İsmail E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.