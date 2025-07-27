Aydın'da hasat kaliteli ürünle başladı! Sıcaklara yakalanmamak için çalışma saatlerini değiştirdiler

7

Bir ağaçta 7-8 tane incir tutacağına, 4-5 tane tutuyor. İnşallah incirler dolgun olursa, rekolte kaybını kapatmış oluruz diye düşünüyoruz. Tabii hava şartları düzgün giderse. Bizim tanesinde az ama kalitesi ve kalibresinde yüksek beklentimiz var. İnşallah bu saatten sonra da havaların etkisiyle kaliteli bir ürün alırız."