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Aydın'da hasat kaliteli ürünle başladı! Sıcaklara yakalanmamak için çalışma saatlerini değiştirdiler

27.07.2025 - 16:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Aydın'da incir hasadı başladı. Aşırı sıcaklar nedeniyle rekoltede düşüş yaşansa da, ürünün yüksek kalitesi üreticiyi umutlandırdı. İşçilerden Ayşegül Doymaz da sabah ezanında işe başladıklarını, zorlansalar da sıcaklar bastırmadan işlerini bitirmeye çalıştıklarını anlattı. Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, 'İncirde biraz rekoltemiz eksik, yüzde 30 civarında incirlerimiz tozlaşmadan dolayı döküldü. Şimdi de aşırı sıcaklardan kaynaklı biraz rekolte kayıplarımız var ama buna rağmen incirlerimizin kalitesi güzel' dedi.

1Aydın'da hasat kaliteli ürünle başladı! Sıcaklara yakalanmamak için çalışma saatlerini değiştirdiler

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tescilli coğrafi ürünleri arasında yer alan "Aydın inciri"nde hasat sezonu başladı.

2Aydın'da hasat kaliteli ürünle başladı! Sıcaklara yakalanmamak için çalışma saatlerini değiştirdiler

Kentte yaklaşık 40 bin hektar alanda incir üretimi yapılarak, sezonda ortalama 200 bin ton ürün elde ediliyor. Toplanan incirler, yurt içi ve dışında sofraları tatlandırıyor.

3Aydın'da hasat kaliteli ürünle başladı! Sıcaklara yakalanmamak için çalışma saatlerini değiştirdiler

Gün doğmadan yola çıkan işçiler, güneşi incir bahçelerinde karşılıyor. Hava sıcaklığının öğlen saatlerinde 44 dereceye kadar çıktığı kentte işçiler bunaltıcı sıcaklardan etkilenmemek için saat 12.00'ye kadar mesai yapıyor.

4Aydın'da hasat kaliteli ürünle başladı! Sıcaklara yakalanmamak için çalışma saatlerini değiştirdiler

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, AA muhabirine, hasadın Buharkent, Kuyucak ve Nazilli başta olmak üzere birçok ilçede başladığını söyledi.

5Aydın'da hasat kaliteli ürünle başladı! Sıcaklara yakalanmamak için çalışma saatlerini değiştirdiler

Sezona bazı sorunlarla başladıklarını belirten Anlıak, meyvenin olgunlaşma evresinde "tozlaşma"nın yeteri kadar olmamasının sıkıntılarını yaşadıklarını anlattı.

6Aydın'da hasat kaliteli ürünle başladı! Sıcaklara yakalanmamak için çalışma saatlerini değiştirdiler

Anlıak, aynı zamanda aşırı sıcaklarla da mücadele ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "İncirde biraz rekoltemiz eksik, yüzde 30 civarında incirlerimiz tozlaşmadan dolayı döküldü. Şimdi de aşırı sıcaklardan kaynaklı biraz rekolte kayıplarımız var ama buna rağmen incirlerimizin kalitesi güzel.

7Aydın'da hasat kaliteli ürünle başladı! Sıcaklara yakalanmamak için çalışma saatlerini değiştirdiler

Bir ağaçta 7-8 tane incir tutacağına, 4-5 tane tutuyor. İnşallah incirler dolgun olursa, rekolte kaybını kapatmış oluruz diye düşünüyoruz. Tabii hava şartları düzgün giderse. Bizim tanesinde az ama kalitesi ve kalibresinde yüksek beklentimiz var. İnşallah bu saatten sonra da havaların etkisiyle kaliteli bir ürün alırız."

8Aydın'da hasat kaliteli ürünle başladı! Sıcaklara yakalanmamak için çalışma saatlerini değiştirdiler

Bölgede çiftçilerin bilinçlendiğine işaret eden Anlıak, "Şu anda aşırı sıcaklar var ama çiftçilerimiz artık bilinçlendi. Ağaçlarına daha güzel bakıyor. Budamasını, sulamasını ve gübrelemesini iyi yapıyor. Sıcaklara karşı biraz daha tedbirlerimizi aldığımız için bundan fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

9Aydın'da hasat kaliteli ürünle başladı! Sıcaklara yakalanmamak için çalışma saatlerini değiştirdiler

İşçilerden Ayşegül Doymaz da sabah ezanında işe başladıklarını, zorlansalar da sıcaklar bastırmadan işlerini bitirmeye çalıştıklarını anlattı.

10Aydın'da hasat kaliteli ürünle başladı! Sıcaklara yakalanmamak için çalışma saatlerini değiştirdiler

Yasemin Yılmaz ise "Herkesin uyuduğu saatte biz yola çıkıyoruz. İmamdan bile önce kalkıyoruz. Biraz sıcak oluyor ama bu ürünlerimiz toplanacak bir şekilde. Bu duruma alıştık." diye konuştu.