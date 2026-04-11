Aydın'da çalışmalar başladı: Üreticilere son uyarı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede son yıllarda üretimi artış gösteren çilek ürününde numune alımı gerçekleştiriliyor. İlçe Müdürlüğü bünyesindeki ziraat mühendislerinden oluşturulan teknik ekipler, sahada hızlı ve etkili bir şekilde numune toplama çalışmalarını sürdürüyor. Denetimler sırasında üreticilere yalnızca numune alımıyla sınırlı kalınmayarak, çilek hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca kimyasal mücadele sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda üreticilere önemli uyarılarda bulunuluyor.