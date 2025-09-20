Ayda 200 bin TL kazanıyor! Sabahın ilk ışıklarından geceye kadar çalışıyor: Çocuk yaşta başladı

4

Sabah, gün doğmadan ağları çekip, saat 9-10 gibi balığı müteahhite teslim ediyoruz, balıkçı toptancısına. Oradan da Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan da Irak'a kadar bu balığımız ihraç oluyor. Türkiye'de birçok restoranda da dağıtılıyor. Genellikle 2 bin metreye yakın ağ seriyoruz günlük. Ortalama 150 kilo balık çıkıyor. Kazancı bize yetiyor şu durumda. Geçen sene 95 lira giden balık şu an 90 lira. Geçen senenin fiyatını bulmadı ama umut ediyoruz. İnşallah daha iyi fiyatlara gidecek. Balığın kilosu bu ayın 15'ine kadar 60'tan gidiyordu, şimdi 90 oldu. Aylık 150-200 bin arası balıktan bir para kazanıyoruz. Kışın bu rakamlar düşüyor, yazın artıyor" dedi.