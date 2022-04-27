Avrupa'yı şok eden gelişme! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülkeyi hedef aldı...

“Mariupol'deki durumun trajik sonuçları var ancak orada savaş sona erdi”

Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonlarındaki gündemden düşmeyen Mariupol kenti hakkında da konuşan Putin, “Orada durum karmaşık ve trajik ama aslında çatışma kalmadı. Yaklaşık bin 300 Ukraynalı asker teslim oldu. Hatta daha fazlası. Yaralılar da var ama durumları iyi. Tam teşekküllü olarak doktorlarımız tarafından tedavi ediliyorlar. Azovstal fabrikası tamamen ablukaya alındı. Ancak buraya bir operasyon düzenlemiyoruz. Ukrayna tarafından burada sivillerin bulunduğuna dair açıklamalar duyuyoruz. Ukrayna askerleri sivilleri ya serbest bırakıyor ya da Suriye’deki terörist gruplar gibi sivil nüfusun arkasına saklanıyor. Yapılması en iyi şey sivillerin çıkışını sağlamak. Bu en kolay şey” ifadelerini kullandı.