'ÇOCUKLAR SAKİNLEŞİYOR'

At ile temas kurmalarının çocuklara iyi geldiğini söyleyen at biniş antrenörü ve at yetiştiricisi Emre Kolakoğlu, "Hipoterapi, otizmli ve engelli çocuklarımızda kas ve zihinsel gelişim sağlanması için yaptığımız bir terapi. Çocukların günlük aktivitede geliştiremediği kas gruplarının, ata binerek gelişimi sağlanıyor.