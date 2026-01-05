Atatürk ABD için onay vermiş! 1938'de Erzurum'dan seçilip yola çıktılar

4





"Diplomatik jest olarak ABD’ye gönderildi"



Makaleye göre, ABD Tarım Bakanı Henry Wallace’ın dünyanın en iyi çoban köpeğini bulmaya yönelik çalışmaları kapsamında Türkiye’den özel bir talepte bulunulduğunu hatırlatan Özdemir, "Dönemin Washington Büyükelçisi Mehmed Münir Ertegün’ün girişimleriyle süreç resmiyet kazanmıştır. Atatürk’ün onayıyla Erzurum’dan seçilen iki köpek, ihracat yasağına rağmen istisnai bir diplomatik jest olarak ABD’ye gönderilmiştir. Köpeklerin ABD’de laboratuvar ortamlarında test edildiği, güçlü içgüdüleri nedeniyle dikkat çektiği ve II. Dünya Savaşı sırasında ABD Donanması tarafından Maryland’deki bir telsiz istasyonunun korunmasında görevlendirildiği belgelerle ortaya konulmaktadır. Bu durum, Erzurum kökenli çoban köpeklerinin yalnızca tarımsal ya da kültürel değil, askerî bağlamda da değerlendirildiğini göstermektedir" dedi.



Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Taner Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü "Bu çalışma Erzurum’un yerel değerlerinin dünya tarihine nasıl dâhil olabildiğini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Dr. Işıl Acehan’ın bilimsel katkıları, bu sıra dışı hikâyeyi sağlam bir tarihsel zemine oturtmuştur. Erzurum’un sert ikliminde, yüksek yaylalarda yetişen Anadolu çoban köpekleri, 1938 yılında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kurulan sıra dışı bir diplomatik ilişkinin parçası hâline gelmiştir. Bu süreci ayrıntılarıyla ortaya koyan çalışma, Türk-Amerikan ilişkilerinin ortaya çıkarılmasında otorite kabul edilen akademisyen Dr. Işıl Acehan’a aittir. Acehan’ın makalesi, Erzurum’dan seçilen Karabaş ve Fındık ile ABD’de doğan yavruları Joe’nun hikâyesini arşiv belgeleri ışığında ele almaktadır""Telsiz istasyonunun korunmasında kullanıldı"