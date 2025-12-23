Ata mirası lezzet için önemli adım! Coğrafi işaret için başvuru yapıldı

2

Yapılan başvuru ve gözleme hakkında bilgi veren Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Söğüt'ümüze özgü yoğurtlu gözlememiz süzme yoğurt ve yeşil soğanla beraber yapılıyor. Osmanlı'dan Ertuğrul Gazi'den gelen bir gözleme çeşidimiz. Bu çok bilinmiyor, yapan da çok yok. Genç kardeşim Esin hanım öğrenmiş bu işi. Daha önce biliyorduk, biz de onun vasıtasıyla bir ekip kurduk. Söğüt'ümüze özgü olarak bunu tanıtmak istedik. Gerçekten şu ana kadar çok fazla bilinmiyor ve çok yerde de yapılmıyor. Biz bu günden itibaren bunu yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Bilecik'e, sonra tüm Türkiye'ye, bütün Türkiye'ye bu ata mirası yemeğimizi, gözlememizi tanıtmak istiyoruz" dedi.