ATA AÖF BÜTÜNLEME SORULARI VE CEVAPLARI 2026 YAYIMLANDI | Soru kitapçığı, cevap anahtarı ve ATA AÖF sonuç tarihi

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Bütünleme sınavına katılan öğrencilerin en çok merak ettiği konu ise sonuçların açıklanacağı tarih oldu.



Şu an için ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru paylaşılmadı. ATA AÖF 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenen bahar dönemi bütünleme sınav sonuçlarının Ağustos ayının ilk yarısında (en geç 7-12 Ağustos tarihleri arasında) açıklanması beklenmektedir.