Aşkları engel tanımadı! 21 yıl sonra evlendiler! Şimdi ise bebek heyecanı yaşıyorlar

Uzun yıllardır anne olmanın hayaliyle yaşadığını belirten Nurgül Sevim, "Biz kaçarak evlendik ve birbirimizi sevdik. Birbirimizden hiç ayrılmadık. Biz önce nişanlandık ve sonra maddi durumumuzdan dolayı ayrıldık. Tam 21 yıl sonra tekrardan birbirimize kavuştuk ve sonra evlendik. Düğünümüz çok güzeldi ve düğünümüze akrabalarımız geldi, TOKİ'lerde ev çıktı ve yeni yuvamızdayız. Evimdeyim, mutluyum ve huzurluyum. Burada yaşamımız çok güzel geçiyor. Ben 7 aylık hamileyim. Bebeğimiz kız veya erkek olduğunu kendini göstermedi. Bugünleri hayal ediyordum. Bir çocuğumun olmasını istiyorum. Kız veya erkek fark etmez sağlıklı olsun ve eli ayağı tutsun yeter" dedi.