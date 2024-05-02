Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak 2024, er sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanıyor? Mayıs celbi askerlik yeri öğrenme ve er sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı

MSB mayıs celp ve sevk tarihlerini paylaşmıştı. Askerlik görevini yerine getirecekler e-devlet ekranından mayıs askerlik yerlerini sorgulayabilecek. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir. Peki, Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak 2024, er sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanıyor? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?