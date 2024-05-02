Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak 2024, er sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanıyor? Mayıs celbi askerlik yeri öğrenme ve er sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı
Askerlik yerleri, seçim ve sınıflandırma sonuçlarını bekleyen yükümlüler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak olan askerlik yerleri sorgulama sayfası sık sık ziyaret ediliyor. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin celp ve sevk tarihleri MSB tarafından paylaşılmıştı. Gözler mayıs ayı askerlik celbinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak, mayıs ayı celbi ne zaman açıklanıyor? Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? İşte sınıflandırma sonuçları sorgulama sayfası…
• 02 Mayıs 2024 - 10:36 • Son Güncelleme:
• 02 Mayıs 2024 - 10:36 • Son Güncelleme: